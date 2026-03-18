Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, dio a conocer que el municipio de Cárdenas recibirá una inversión histórica de más de 850 millones de pesos para mejorar la infraestructura básica, mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que estas obras son urgentes, ya que el municipio tiene décadas de abandono por administraciones pasadas.

“Estamos iniciando la rehabilitación y el mantenimiento de todos los cárcamos de la ciudad, porque durante muchos años se dejaron olvidados y se encuentran en muy malas condiciones” Javier May, gobernador de Tabasco

Obras en Cárdenas buscan mejorar calidad de vida de habitantes

Entre las obras que se realizarán con la inversión, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento rehabilitará seis cárcamos con más de 39 millones de pesos. Además, se modernizarán los sistemas de bombeo de aguas residuales y pluviales, lo que optimizará el funcionamiento de la red sanitaria e impactará en más de 80 mil habitantes.

Javier May fortalece infraestructura en Cárdenas con más de 850 mdp (cortesía)

Además, se mejorarán las casetas, subestaciones eléctricas, sustitución de bombas verticales y sumergibles, para mejorar la infraestructura hidráulica.

Por otra parte, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas rehabilitará el tramo carretero C-28–C-9, donde se invierten casi 20 millones de pesos para intervenir 4.5 kilómetros, beneficiando a más de 19 mil habitantes.

Javier May fortalece infraestructura en Cárdenas con más de 850 mdp (cortesía)

Asimismo, May Rodríguez señaló que se entregarán 3 mil toneladas de emulsión asfáltica, con las que se pavimentarán 100 kilómetros de caminos.

Finalmente, explicó que durante su administración se han invertido más de 800 millones de pesos en obras en Cárdenas, sumando más de 600 millones para el nuevo Hospital General; es por ello que aseguró que para el 2026 se tienen autorizados más de 145 millones de pesos adicionales para obras.