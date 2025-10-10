Javier May, gobernador de Tabasco, continúa registrando avances en materia de seguridad, combatiendo la extorsión y el comercio ilegal de estupefacientes, y reafirmando su compromiso de reducir los índices delictivos mediante la detención de generadores de violencia y la desarticulación de redes criminales.

Operativos encabezados por Javier May

Durante los operativos realizados del 6 al 9 de octubre, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca logró la detención de 22 personas relacionadas con distintos delitos en Tabasco.

Javier May sigue obteniendo resultados en materia de seguridad con operativos. (Cortesía)

El reporte de aseguramientos, emitido este viernes por autoridades estatales, confirma que estas acciones posicionan a Tabasco entre las entidades con mayor número de detenciones por extorsión, dentro de la Estrategia Nacional implementada por el Gobierno de México.

Gracias a esta coordinación interinstitucional, en menos de una semana se aseguraron 536 dosis de droga; tres vehículos, dos motocicletas y dos tractocamiones; cinco armas de fuego y dos réplicas; siete cargadores y 98 cartuchos; ocho celulares; dos cámaras de videovigilancia; y dos chalecos tácticos.