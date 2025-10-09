El Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May Rodríguez, llevó a cabo las Jornadas de Atención al Pueblo en el Centro Integrador Usumacinta, con el objetivo de atender las necesidades de la comunidad y llevar bienestar a las familias.

La cita se realizó en el parque central del poblado, donde el mandatario estuvo acompañado por la alcaldesa Sandra Beatriz Hernández Jiménez.

Durante el evento, el gobernador destacó que la administración estatal invierte más de 127 millones de pesos este año en obra pública y agua potable, con la finalidad de impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las y los tenosiquenses.

Gobernador escucha a los pobladores y brinda servicios integrales

Durante la audiencia pública, Javier May escuchó de manera directa a los ciudadanos que acudieron a plantear necesidades o problemas.

El personal de las distintas dependencias e instituciones brindó servicios en salud, obras públicas, medio ambiente, asistencia social, desarrollo agropecuario y pesca, fomento económico y turismo, entre otros.

Javier May visita municipio de Tenosique como parte de la Jornada de Atención al Poblado. (Cortesia )

En este marco, el gobernador también invitó a todas las familias a participar en la jornada estatal de reforestación que se llevará a cabo el 12 de octubre, con la meta de plantar 2.4 millones de árboles en todo el estado y con la expectativa de superar la cifra prevista.

Un árbol por cada habitante, por cada tabasqueña y tabasqueño. Esa es nuestra aportación a nuestra casa grande, a nuestro planeta. El domingo a las 8 de la mañana, inicia la jornada, entonces están todas y todos invitados para que en donde les toque, ahí nos puedan apoyar. Javier May

A nombre de las familias de Tenosique, la alcaldesa Sandra Beatriz Hernández Jiménez agradeció al gobernador por su cercanía y el trabajo del Gobierno del Pueblo: