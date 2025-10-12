Javier May Rodríguez encabezó la jornada de reforestación en la Piscifactoría en Teapa, acompañado del presidente municipal de Teapa, Miguel Ángel Contreras Verdugo.

La convocatoria movilizó a miles de personas que abarrotaron parques, jardines, áreas naturales y demás espacios verdes de la entidad, equipados con palas, coas, botas y guantes, comprometidos con la recuperación del medio ambiente.

Una hazaña ambiental: más de 2.4 millones de árboles plantados

El compromiso fue tal que algunos participantes plantaron hasta 10 arbolitos distintos entre frutales y maderables, superando la meta de 2.4 millones de árboles, más de uno por cada tabasqueño.

Nos llena de mucho orgullo porque los niños en las escuelas; los padres de familia; la sociedad; organizaciones; las secretarías de la Defensa, de Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública; el Gobierno del Estado, los municipios, todos estamos trabajando y ayudando con más conciencia. Javier May

Todos los viveros del estado, como “Las Lilias” en Teapa; “Morralero” en Comalcalco; el de Ciudad Industrial; “Los Pinos’”y San Pedro en Balancán, se han reactivado para producir plantas frutales y maderables. Estas se donaron en audiencias públicas y se emplearon durante la jornada histórica de reforestación.

Javier May encabeza jornada de reforestación. (Cortesía)

De forma simultánea, la actividad se replicó en lugares como el Parque Ecológico Laguna del Camarón, el vivero de Ciudad Industrial a cargo de la Comisión Estatal Forestal (Comesfor), y en áreas verdes de instituciones privadas y públicas de todos los municipios de Tabasco.

Javier May promueve reforestación permanente y participación ciudadana

Javier May señaló que la reforestación continuará durante todo el mes de octubre y se repetirá anualmente, con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente. El mandatario también agradeció la participación de todos los sectores de la sociedad.

Javier May encabeza jornada de reforestación. (Cortesía)

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Efraín Reséndez Bocanegra; y los titulares de las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Pesca, Luisa del Carmen Cámara Cabrales; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sheila Guadalupe Cadena Nieto; y Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz.