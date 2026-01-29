Durante enero del 2026, Mazatlán se ha consolidado como un polo turístico, pues el puerto recibió a 51 mil 920 turistas distribuidos en 15 cruceros, dejando una derrama económica superior a los 82 millones de pesos.

Cruceros impulsan turismo en Mazatlán

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, explicó que este resultado es gracias a una estrategia enfocada en promoción y atracción del sector naviero, fortaleciendo un dinamismo en el puerto y beneficiando a la economía local.

Para cerrar los arribos de enero, el crucero “Norwegian Bliss” llegó de Puerto Vallarta con 4 mil 242 turistas y mil 612 tripulantes. Tras descender de la embarcación, los visitantes acudieron a los sitios más emblemáticos como:

El Clavadista

El Callejón de Liverpool

La Plazuela Machado

La Catedral

El Mercado Pino Suárez

El Malecón

La Zona Dorada

El Paseo del Centenario

Para el mes de febrero de 2026, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) tiene programado el arribo de 13 nuevas embarcaciones, lo que anticipa una continuidad en la llegada de turistas por vía marítima.

Cabe destacar que durante 2025, Mazatlán recibió 124 cruceros con más de 436 mil pasajeros, generando una derrama económica superior a los 695 millones de pesos, cifras que confirman la relevancia del puerto como destino clave del turismo de cruceros en México.