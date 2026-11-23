La coordinadora de Morena en Nayarit, Jasmine Bugarín ha renunciado a la ciudadanía estadounidense de manera oficial, tras recibir el certificado sellado por parte de los Estados Unidos.

“Es una decisión que asumí con plena responsabilidad y conciencia de que el amor a la patria debe ser el mayor motor cuando decides dedicar tu vida a servir y transformar. Mi identidad y mis raíces han estado y siempre estarán vinculadas a Nayarit y a México” Jasmine Bugarín

Jasmine Bugarín precisó que semanas atrás inició el trámite para dejar la nacionalidad estadounidense, mientras que su aprobación se hizo formalmente el pasado 30 de octubre.

Asimismo, Jasmine Bugarín dijo sentirse “profundamente orgullosa de mi historia, porque también es la historia de miles de familias nayaritas que tuvieron que salir de su tierra buscando mejores oportunidades”.

Pues la coordinadora de Morena en Nayarit, Jasmine Bugarín dijo que nunca ha dejado de llevar a México y a Nayarit en el corazón ante la acción de su renuncia a la ciudadanía estadounidense.

🔴Jasmín Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit, confirmó que concluyó el trámite para dejar la ciudadanía estadounidense y que ya recibió el documento oficial que lo acredita.



Explicó que esta decisión responde a su intención de reafirmar su identidad mexicana. pic.twitter.com/6TSmGUk7p6 — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

Renuncia a ciudadanía estadounidense es ser congruente: Jasmine Bugarín

Tras recibir certificado oficial de su renuncia a la ciudadanía estadounidense, la política Jasmine Bugarín dijo que esta acción es congruente con sus intenciones a rumbo a las elecciones de 2027 junto a Morena.

Congruencia de Jasmine Bugarín bajo el respaldo del llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el objetivo de seguir defendiendo la transformación y la soberanía nacional.

Recordando Jasmine Bugarín que al igual que la mandataria Sheinbaum es fiel a los principios del humanismo mexicano, concluyó.