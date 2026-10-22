Jasmine Bugarín dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse a Morena, luego de su nombramiento como coordinadora en Nayarit rumbo a las elecciones 2027.

Durante una conferencia de prensa, Ariadna Montiel, dirigente de Morena, confirmó que Jasmine Bugarín ya se afilió al movimiento y agradeció que tomara esta decisión de manera voluntaria.

Jasmine nos comunicó que ella quiere ser militante de Moreno y ya es de Morena, ya la afiliamos y va a estar con nosotros como militante. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Jasmine Bugarín se suma a las filas de Morena y deja militancia en el Partido Verde

A finales de septiembre 2026, Morena designó a Jasmine Bugarín como la encargada de la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Nayarit.

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

Jasmine Bugarín habría sido elegida por el comité de Morena pese a no haber sido la ganadora de las encuestas en el estado. Tras este nombramiento, decidió dejar el PVEM para sumarse a las filas morenistas.

Ariadna Montiel ratificó que Jasmine Bugarín se unió a la militancia de Morena de forma voluntaria y destacó que su incorporación representa un fortalecimiento para el movimiento.

La dirigente morenista manifestó su satisfacción por la decisión y consideró que la llegada de perfiles como el de Jasmine Bugarín contribuyen al crecimiento de la organización política.

Yo le agradezco que tenga esa decisión porque cada que llega alguien tan bueno como ella, a nosotros nos engrandece como proyecto, como movimiento. Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Asimismo, Ariadna Montiel indicó que el tema ya se había comentado con otros integrantes del movimiento, quienes también recibieron favorablemente su incorporación.

La llegada de Jasmine Bugarín a Morena ocurre después de su nombramiento en Nayarit, aunque durante el anuncio no se detallaron las condiciones políticas o administrativas relacionadas con esa designación.