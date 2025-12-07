La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que neutralizó a un hombre que se presentó en sus instalaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, de manera amenazante con un arma.

“El personal actuó conforme al Manual de Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos incapacitantes” Semar

Una vez herido, lo llevaron a un hospital para que recibiera ayuda médica especializada.

También se notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades municipales para el esclarecimiento de los hechos.

Captan en video a hombre agresivo que amenazó a personal de la Semar en Puerto Vallarta

En el video difundido se ve cómo el hombre apunta contra los marinos en una entrada a sus instalaciones en la Décima Segunda Zona Naval.

También se ve cómo los integrantes de la Semar le disparan en varias ocasiones cuando este se intenta acercar más.

Todo ello ocurrió mientras en la vialidad seguía transcurriendo el tránsito habitual de vehículos.

Al hombre lo intentaron convencer en reiteradas ocasiones para que entregue el arma, no obstante, mantenía aun actitud agresiva por lo que le dieron “disparos discapacitantes”.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 6 de diciembre cuando un hombre se acercó a las instalaciones de la Semar en Puerto Vallarta pidiendo informes y sacó un arma de fuego para amenazar a personal naval de la Décima Segunda zona Naval.

Sermar asegura que acciones contra hombre agresivo se ejercieron bajo protocolos

La Semar aseguró que todas sus acciones se realizan en estricto respeto y apego a derechos humano y con coordinación con otras autoridades.

También justificó que las acciones tomadas se realizaron bajo protocolos de seguridad establecidos, que incluyen el despliegue de personal de la Fuerza de Reacción Inmediata.