La Secretaría de Marina (Semar) celebró el 204 aniversario de la creación de la Armada de México, que navega firme como el Buque Cuauhtémoc tras el caso de huachicol fiscal.

“Ese buque es símbolo de lo que somos: una Armada que nunca se rinde; que se transforma y que transforma la adversidad en aprendizaje”. Raymundo Morales Ángeles, almirante y secretario de Marina

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, no tocó el tema del huachicol fiscal durante su discurso en el evento pero afirmó que la Marina está “más fuerte que nunca”.

Y durante la ceremonia realizada en el estado de Veracruz, Raymundo Pedro Morales Ángeles anunció el regreso del Buque Cuauhtémoc a México, tras varios meses en reparaciones.

Buque Escuela Cuauhtémoc (SEMAR)

Semar celebra 204 aniversario y deja atrás el caso de huachicol fiscal

El titular de Semar, Raymundo Pedro Morales Ángeles no mencionó el caso de huachicol fiscal como refirió durante su participación en el Desfile de Independencia.

Pero durante su discurso por la conmemoración del 204 aniversario de la creación de la Armada, Raymundo Pedro Morales Ángeles celebró la fuerza de Semar.

Y anunció el regreso del Buque Cuauhtémoc a costas mexicanas, por lo que celebró no sólo su próxima llegada, también que es un símbolo para la Semar y lo que es la dependencia.

“Los mares de la Patria esperan recibirlo, porque en sus cubiertas viajan mexicanas y mexicanos que saben el valor del trabajo en equipo, la fuerza de la unión y la grandeza de amar a nuestro país”. Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Semar

Buque Cuauhtémoc regresa a México luego de trágico accidente en Nueva York

La Semar anunció que el Buque Cuauhtémoc zarpó este sábado 4 de octubre del muelle Hudson River Park, en Nueva York, en dirección a México, luego de las reparaciones.

De acuerdo con la información, el Buque Cuauhtémoc regresó a México con 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, que viajaron a Estados Unidos para incorporarse al navío.

Cabe recordar que en mayo de 2025, el Buque Cuauhtémoc chocó contra el puente de Brooklyn y el accidente dejó alrededor de 20 tripulantes heridos y dos muertos: