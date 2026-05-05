Jalisco registró una disminución de 44.3% en homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando este periodo como el de menor incidencia en los últimos años.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se contabilizaron 279 homicidios, frente a los 501 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

Jalisco mantiene estrategia de seguridad y mejora cifras

La reducción en 2026 se suma a la tendencia a la baja registrada en años anteriores, con una disminución de 53.5% respecto a 2024 y de 58% en comparación con 2023.

Estos resultados responden a la implementación de estrategias de inteligencia y despliegue operativo, que han permitido disminuir la incidencia delictiva en la entidad.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, destacó que la entidad logró mejorar su posición a nivel nacional.

Explicó que, al inicio de la administración del gobernador Pablo Lemus, Jalisco se encontraba entre los cinco estados con más homicidios dolosos, pero actualmente ha salido de ese grupo.

Hoy, el estado se ubica en el lugar 12 por número de casos y en el sitio 18 en tasa por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades estatales aseguraron que mantendrán la vigilancia permanente, el ajuste continuo de tácticas de seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para consolidar la reducción en la incidencia delictiva. El objetivo es llevar estos indicadores por debajo de la media nacional y reforzar la protección de la ciudadanía.