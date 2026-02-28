Recapturan a Chrysthian Alejandro Lozano, fugado del penal de Puerto Vallarta

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó la recaptura de Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, uno de los fugados que logró escapar del penal de Puerto Vallarta durante el operativo del domingo 22 de febrero en Jalisco.

Chrysthian Alejandro Lozano cumplía una condena de más de 20 años al momento de fugarse, acusado por el homicidio de Collin Stuart, periodista octogenario retirado de la BBC que vivía en Jalisco, en el año 2015.

El crimen ocurrió cuando el fugado Chrysthian Alejandro Lozano tuvo un desencuentro con su entontes amigo, Collin Stuart, a quien golpeó con una piedra hasta causarle la muerte.

Puerto Vallarta, 22 de febrero 2026 (HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM / Héctor Colin)

Chrysthian Alejandro Lozano, condenado por el asesinato de un británico de 80 años, fue recapturado

A través de redes, el equipo élite de la Policía de Jalisco informó la recaptura de Chrysthian Alejandro Lozano en medio de un operativo tras la fuga registrada en el penal de Puerto Vallarta.

El ahora detenido, quien portaba camisa azul y bermudas, fue subido a un helicóptero por parte de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP).

La situación jurídica de Chrysthian Alejandro Lozano podría redefinirse en los próximos días, toda vez que en México fugarse de un penal es un delito, y puede implicar años adicionales de prisión.

En su momento, autoridades del Reino Unido mantuvieron una vigilancia constante sobre el proceso y exigían que esto no quedara impune al tratarse de uno de sus ciudadanos.