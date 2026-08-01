Se reportó el asesinato del rapero y productor mexicano Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido como Soldis C4, ocurrido el 31 de julio de 2026 en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el rapero Soldis C4 fue atacado a balazos por un sujeto enmascarado mientras se preparaba para grabar un video musical en la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene una investigación abierta para esclarecer el móvil del crimen y localizar al responsable, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Reportan el asesinato del rapero Soldis C4 mientras grababa un videoclip en Guadalajara

El ataque contra el rapero y productor mexicano Soldis C4 ocurrió la tarde del viernes 31 de julio de 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Rapero Soldis C4 es asesinado en Guadalajara (@azucenau / X )

Su asesinato tuvo lugar mientras el artista se encontraba grabando o preparando un nuevo videoclip musical.

Según testigos, un hombre con el rostro cubierto se aproximó de manera directa al rapero y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones.

El rapero Soldis C4 recibió al menos cuatro impactos de bala, localizados principalmente en la cabeza (región occipital) y la espalda.

En la escena del crimen, los peritos recolectaron al menos 11 casquillos percutidos, aparentemente de calibre 9 milímetros.

Tras efectuar los disparos, el responsable huyó del lugar, presuntamente abordo de una motocicleta, aunque un reporte indica que inicialmente escapó corriendo.

Vecinos y presentes solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el músico ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato del rapero Soldis C4

La investigación sobre el asesinato de Soldis C4 está siendo conducida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, específicamente a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Intencionales.

Se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La zona del ataque permaneció acordonada durante varias horas para la recolección de indicios por parte de peritos y agentes ministeriales.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trasladó el cuerpo al anfiteatro para realizar la necropsia de ley.

Los agentes están recabando declaraciones de testigos que presenciaron el ataque durante la grabación del videoclip, así como reconstruyendo las actividades que realizaba el músico antes de la agresión.

Se está llevando a cabo el análisis de las grabaciones de cámaras de videovigilancia en la zona para intentar rastrear la ruta de escape del agresor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre ninguna detención relacionada con el homicidio.

La Fiscalía aún no ha establecido ni revelado públicamente el móvil del ataque directo contra el productor y rapero.