El regidor morenista, José María “Chema” Martínez, denunció que el gobierno municipal de Guadalajara pretende sustituir obras de mitigación urbana por la entrega de camionetas, lo que señaló como un acto de corrupción a favor del “cartel inmobiliario” y en detrimento del transporte público y la movilidad digna para miles de personas.

Chema Martínez exige soluciones reales a autoridades de Guadalajara

Durante la sesión de Ayuntamiento, el regidor aseguró que el dictamen presentado por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, tiene como objetivo perdonar obligaciones millonarias a empresas constructoras, disfrazando la operación como “acciones compensatorias”.

“Este dictamen es la continuidad de un modelo que protege al cartel inmobiliario. Hoy quieren sustituir casi diez millones de pesos en obras públicas, cruceros seguros, banquetas, rampas, accesibilidad y mejoras urbanas, por diez camionetas. Eso no es movilidad: es corrupción” Chema Martínez, regidor morenista

Asimismo, recordó que en el Código de Desarrollo Urbano se tiene un ordenamiento para el crecimiento de las ciudades, por lo que los gobiernos deben seguirlo y no violarlo con programas, acusando a Enrique Alfaro de haber realizado prácticas enfocadas en personas faltas urbanísticas a constructoras mientras se desplaza a familias vulnerables.

Por otra parte, Chema Martínez aseguró que con este esquema los empresarios relacionados con el desarrollo de torres tendrán ingresos de 8 mil millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento entrega camionetas y recibe descuentos de hasta 3 millones de pesos.

Chema Martínez exige establecer rutas de transporte en la zona norte

Durante su mensaje, el funcionario criticó la propuesta municipal de implementar unidades tipo combi con capacidad para solo 13 pasajeros, lo que sería insuficiente para los 42 mil habitantes que se trasladan.

El regidor exigió restablecer las cinco rutas canceladas y garantizar transporte digno para colonias como Lomas del Paraíso, La Federacha, La Joya, Balcones y Hacienda Santa Fe.

Finalmente, Chema Martínez reiteró que Morena votará en contra de todo dictamen que “huela a corrupción” y que favorezca a los mismos grupos inmobiliarios. Cerrando su mensaje destacando que el debate del transporte se debe centrar en: