El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó en encuentro con medios que la entidad ha retomado sus actividades de manera total tras la implementación del Código Rojo el pasado 22 de febrero.

El mandatario destacó que este esfuerzo de normalización ha sido seguido de cerca por el Gobierno Federal, recibiendo el reconocimiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la eficacia en el restablecimiento del orden.

Claudia Sheinbaum reconoce eficacia de Pablo Lemus en la normalización de Jalisco

El mandatario estatal compartió que recibió una felicitación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó la celeridad con la que el estado recuperó su dinamismo.

A 72 horas de la jornada que resultó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, Jalisco ha logrado reabrir por completo el sector económico y el sistema escolar.

Pablo Lemus señaló que la mandataria federal se mostró sorprendida por la rapidez de la respuesta, subrayando que la coordinación institucional ha sido clave para superar la crisis de seguridad y evitar afectaciones prolongadas a la ciudadanía.

El gobernador extendió un agradecimiento especial a las y los jaliscienses por atender con responsabilidad las instrucciones derivadas del Código Rojo. Esta disciplina social permitió que la población se mantuviera resguardada, facilitando las labores de las fuerzas de seguridad y evitando que la situación escalara.

“Jalisco está de pie gracias a su gente”, concluyó Pablo Lemus Navarro, reafirmando que la entidad se mantiene fuerte, productiva y en unidad tras superar los desafíos recientes en materia de seguridad.