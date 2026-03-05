Tras la polémica que se desató en torno al precio del transporte público y con el objetivo de atender las demandas ciudadanas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer la cancelación del aumento al transporte público, señalando que los usuarios únicamente pagarán 11 pesos.

Será a partir del 1 de abril cuando los usuarios pagarán esta cantidad; la tarifa será respetada independientemente de cualquier método de pago que utilicen, asegurando que este ajuste será el único en la administración de Lemus.

“Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo, y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única, con las Tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Estudiantes seguirán pagando tarifa preferencial de 5 pesos en Jalisco

Asimismo, el mandatario señaló que los y las estudiantes que comprueben su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y kardex académico, tendrán tarifa especial de 5 pesos.

Tarifa del transporte será de 11 pesos a partir del 1 de abril en Jalisco (cortesía)

De igual manera, los apoyos de transporte gratuito continuarán para:

Personas de la tercera edad

Personas con discapacidad y sus cuidadoras o cuidadores

Mujeres jefas de familia

Familiares de personas desaparecidas

Estudiantes acreedores

Lemus Navarro destacó que la Tarjeta Única al Estilo Jalisco continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado, como el sistema Mi Bici, Seguro Médico gratuito de Jalisco, servicios financieros, entre otros.

“Para quienes ya la obtuvieron, tienen en sus manos una herramienta muy útil, que, además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas; y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Finalmente, Pablo Lemus reafirmó su compromiso de impulsar un sistema de transporte digno, accesible, eficiente y moderno, para mejorar la calidad de vida de las familias.