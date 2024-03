Los candidatos Pablo Lemus y Claudia Delgadillo chocaron por una foto en Dubái durante el primer Debate Jalisco 2024, ¿de qué se trató este polémico momento? Te explicamos.

Y es que hoy domingo 17 de marzo se llevó a cabo el primer Debate Jalisco 2024, donde se enfrentaron los siguientes aspirantes que buscan gobernar la entidad rumbo a las elecciones 2024:

A través de este ejercicio organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los candidatos de Jalisco presentaron diversas propuestas, aunque también protagonizaron fuertes desencuentros.

Uno de ellos fue el choque entre Pablo Lemus, alcalde con licencia de Guadalajara y su contrincante en las elecciones 2024, Claudia Delgadillo.

Pero, ¿qué hubo detrás de la foto en Dubái que encendió los ánimos entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo durante el primer Debate Jalisco 2024? Acá damos el contexto.

Durante el primer Debate Jalisco 2024, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus exhibió una fotografía donde se observa a su rival, Claudia Delgadillo en Dubái.

Aquí, Pablo Lemus vinculó a Claudia Delgadillo al fraude millonario AJP, asegurando que fue parte de esta trama, a un lado de quien calificó fue su “compadre” Luis Oswaldo Espinoza.

Este argumento lo sostuvo Pablo Lemus mientras mostró en el primer Debate Jalisco 2024 una foto de Claudia Delgadillo en Dubái a un lado del ex jefe de AJP.

Cabe recordar que Luis Oswaldo Espinoza, a quien refirió Pablo Lemus, se quitó la vida luego de declarar su culpabilidad en este fraude mediante un video.

Asimismo, Pablo Lemus advirtió la foto en Dubái, no será la única evidencia que revelará, pues adelantó que a lo largo de su campaña presidencial, expondrá “información de mucha utilidad”.

Por su parte, Claudia Delgadillo respondió durante el primer Debate Jalisco 2024 a las acusaciones de Pablo Lemus por la foto en Dubái.

En este sentido, la candidata de Morena lamentó las acusaciones de Pablo Lemus, afirmando que ella también fue víctima de este fraude millonario a manos de la empresa AJP.

Por lo que Claudia Delgadillo se deslindó de haber tenido alguna relación con Luis Oswaldo Espinoza, como lo sostuvo Pablo Lemus mediante una foto en Dubái.

A su vez, Claudia Delgadillo acusó que Pablo Lemus no detuvo a ningún responsable de esta trama durante su gestión al frente de Guadalajara.

También la candidata de Morena acusó en el primer Debate Jalisco 2024, que su contrincante de Movimiento Ciudadano, ha sido “denunciado por fraude, por amenazas, por delitos contra las mujeres”.

Posteriormente, Claudia Delgadillo expuso otra foto de Pablo Lemus posando a un lado del hoy difunto, Luis Oswaldo Espinoza.

“Yo no sé por qué te encanta estar mintiendo, a mí no me haces enojar, yo de ti me río todo el tiempo”

Claudia Delgadillo, candidata de Morena, PT y PVEM