El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió a representantes vecinales de más de 30 colonias en la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en Miravalle, Guadalajara, para informar sobre los trabajos de modernización y las acciones para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Durante el recorrido, las y los habitantes conocieron el funcionamiento de las instalaciones y los procesos de potabilización. El mandatario también informó que la construcción de una nueva planta registra aproximadamente 30 por ciento de avance y que este 17 de noviembre entró en operación el segundo sistema de bombeo de Las Pintas, con el que se incorporarán otros 680 litros por segundo a la red.

Pablo Lemus reporta 30% de avance en nueva planta potabilizadora de Miravalle

Acompañado por representantes de las áreas de infraestructura y gestión del agua, Lemus Navarro explicó que la Planta Potabilizadora Número 1 tiene más de 70 años de antigüedad, por lo que requiere trabajos de modernización y renovación de equipos.

El gobernador señaló que el Gobierno de Jalisco mantiene una inversión superior a 10 mil 500 millones de pesos para atender el abastecimiento y la calidad del agua. Además, indicó que el acuerdo con el Gobierno Federal contempla una inversión conjunta cercana a los 25 mil millones de pesos para desarrollar proyectos hidráulicos en la metrópoli.

Por su parte, David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, detalló que los trabajos en la nueva planta se realizan de manera continua. Explicó que ya están armados los muros de los cuatro tanques clarificadores, cada uno con capacidad de 500 litros por segundo.

El funcionario estimó que la instalación podría comenzar sus pruebas en abril de 2027 y, una vez estabilizada, aportar hasta 2 mil litros por segundo al suministro de la ciudad.

Durante la visita, Lemus afirmó que las y los vecinos pudieron observar directamente las condiciones del agua que actualmente se distribuye. Señaló que el suministro presenta mejor suficiencia y características de calidad, entre ellas un color adecuado y ausencia de aroma.

Planta Potabilizadora de Miravalle registra 30% de avance: Pablo Lemus (Cortesía )

Segundo sistema de bombeo en Las Pintas aportará 680 litros por segundo

Como parte de las acciones para recuperar la capacidad de conducción de agua, el gobernador informó que comenzó a operar el segundo sistema de bombeo de la Planta de Bombeo Número 2, en Las Pintas. Esta instalación se suma a la primera etapa, activada una semana antes.

Cada sistema aporta 680 litros por segundo, por lo que ambos representan alrededor de mil 360 litros por segundo adicionales. De acuerdo con el mandatario, esta capacidad permitirá recuperar gradualmente parte del caudal que se perdió tras el cierre del sistema anterior, cuando dejaron de conducirse alrededor de 2 mil 500 litros por segundo.

La incorporación de este caudal busca mejorar la presión y la disponibilidad del servicio en colonias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, municipios donde se aplican esquemas de rotación en el suministro.

Vecinos de más de 30 colonias conocen trabajos para mejorar el servicio de agua

En el encuentro participaron representantes vecinales que pudieron recorrer las instalaciones, plantear inquietudes y recibir información de las autoridades sobre las obras y la operación del sistema hidráulico.

Sandra Vargas, vecina de la colonia Miguel Hidalgo y consejera del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, destacó que la visita le permitió conocer los procesos que se realizan en la planta y los trabajos para mejorar el suministro.

Por su parte, Jesús Fernando Preciado, habitante de la colonia Las Águilas, en Zapopan, comentó que vecinos de su zona comenzaron a reportar una mejor presión del agua desde el fin de semana, después de la activación del sistema de bombeo.

En el recorrido también participaron Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua; Ismael Jáuregui Castañeda, director del SIAPA; Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, y Bernardo Fernández Labastida, jefe de Gabinete del Gobierno de Guadalajara.

El Gobierno de Jalisco informó que mantendrá el diálogo con las comunidades y el seguimiento de las obras hidráulicas para comunicar los avances en la recuperación del abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.