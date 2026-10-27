Tras meses de gestiones, el gobernador Pablo Lemus impulsa una inversión de hasta 25 mil millones de pesos en infraestructura hídrica para Jalisco, con el objetivo de mejorar el abasto y la calidad del agua, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El paquete de obras contempla aportaciones en partes iguales entre la Federación y el Gobierno de Jalisco. El anuncio de los recursos se realizó después de meses de diálogo institucional y trabajo técnico para definir los proyectos, sus alcances y los costos estimados de las intervenciones necesarias.

Jalisco y Federación invertirán 25 mil mdp en infraestructura hídrica (Cortesía)

Pablo Lemus impulsa proyectos de infraestructura hídrica ante Claudia Sheinbaum

Las gestiones del gobernador incluyeron reuniones con funcionarios federales y estatales para presentar las necesidades de Jalisco ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las propuestas se centraron en proyectos concretos para fortalecer el suministro y mejorar la calidad del agua en la entidad.

Entre las obras planteadas se encuentra el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuya propuesta formal ya había sido presentada ante el Congreso de Jalisco. La definición previa de los proyectos permitió avanzar en las conversaciones con el Gobierno federal sobre las obras y los recursos necesarios para realizarlas.

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció recursos federales por alrededor de 13 mil millones de pesos para contribuir a garantizar el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El monto forma parte del esquema de inversión que podría alcanzar los 25 mil millones de pesos, con aportaciones federales y estatales.

Jalisco y la Federación dividirán inversión para mejorar el abasto de agua

El acuerdo distribuye las responsabilidades entre ambos niveles de gobierno. La Federación financiará el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y las obras complementarias de El Zapotillo, mientras que el Gobierno de Jalisco asumirá proyectos para reforzar la potabilización y la conducción del agua.

Entre las obras estatales se encuentran la remodelación y ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, así como el bypass de La Calera, que permitirá evitar que el agua circule por el tramo identificado como el más contaminado.

La distribución de los proyectos busca intervenir distintas partes del sistema hídrico: mientras la Federación atenderá infraestructura de largo plazo, el estado financiará trabajos para fortalecer los procesos de potabilización y conducción. La coordinación pretende responder a los desafíos de disponibilidad y calidad del agua en la región.

Las gestiones también se desarrollaron en un contexto de diferencias políticas en torno al tema del agua. De acuerdo con la información proporcionada, Pablo Lemus mantuvo el diálogo con el Gobierno federal y priorizó la presentación de propuestas técnicas para conseguir recursos destinados a las necesidades de Jalisco.

Con la inversión anunciada, los gobiernos estatal y federal establecen una ruta conjunta para desarrollar infraestructura hídrica y atender uno de los principales retos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: garantizar un suministro de agua suficiente y de mejor calidad.