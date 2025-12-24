El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, cerró el 2025 como uno de los mandatarios estatales con mayor respaldo ciudadano en el país, de acuerdo con diversas encuestas nacionales que miden la aprobación del desempeño.

Los resultados coinciden en señalar una tendencia ascendente en la percepción ciudadana sobre su administración, colocándolo entre los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional.

Pablo Lemus se posiciona en el top nacional de aprobación

De acuerdo con la encuesta de México Elige, correspondiente a diciembre de 2025, Pablo Lemus alcanzó el 65.5% de aprobación, lo que le permitió ubicarse en el quinto lugar del ranking nacional de gobernadores.

Este resultado representó un avance de cinco posiciones respecto a la medición anterior, reflejando un fortalecimiento en la confianza ciudadana hacia su gobierno.

Mientras que las distintas encuestas del Ranking Mitofsky también mantuvieron al mandatario jalisciense dentro de los primeros lugares del país.

En las mediciones correspondientes a octubre y noviembre, Lemus Navarro se posicionó de manera constante dentro del top 10 nacional, con niveles de aprobación superiores al 53%, destacando entre los gobernadores con mejor percepción pública.

Pablo Lemus se consolida en 2025 como uno de los gobernadores mejor evaluados del país (Cortesía)

A nivel estatal, la Encuesta Mural reportó un crecimiento sostenido en la aprobación del gobernador entre la población jalisciense, alcanzando hasta el 72% de respaldo ciudadano.

Los rubros mejor evaluados fueron educación y salud

Con estos resultados, Pablo Lemus se consolidó como uno de los gobernadores con mayor respaldo ciudadano del país, posicionado a Jalisco como una de las entidades mejor evaluadas al cierre del 2025.