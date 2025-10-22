El gobernador Jalisco, Pablo Lemus Navarro, continúa dando pasos seguros en su administración, pues dio a conocer el arranque del programa ‘Jalisco Presente’, con el que se busca retomar el modelo de escuelas de tiempo completo con una visión moderna, incluyente y centrada en el bienestar.

Esta estrategia tiene el propósito de fortalecer el aprendizaje académico, artístico, digital y socioemocional de las infancias de la entidad.

Pablo Lemus presenta ‘Jalisco Presente’

Este programa es impulsado por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con el objetivo de implementar una jornada escolar completa en escuelas públicas de nivel primaria para fomentar la formación integral y garantizar una adecuada alimentación.

En la primera fase de este programa se realizará en 20 escuelas primarias en 14 municipios, beneficiando a cuatro mil 842 estudiantes y 280 figuras educativas.

El gobierno de Jalisco busca recuperar las escuelas de tiempo completo con educación integral (Cortesía)

¿Cómo funciona el programa ‘Jalisco Presente’?

Este modelo contempla una jornada de 8:00 a 16:00 horas, con espacios para fortalecer habilidades académicas, artísticas y digitales, al mismo tiempo de promover la sana convivencia y reforzar el aprendizaje del idioma inglés.

Pablo Lemus asistió a la Escuela Primaria Urbana #704 “Margarito Ramírez”, donde destacó que este modelo busca recuperar los beneficios de las escuelas de tiempo completo, que fueron canceladas en el 2019 por el Gobierno Federal.

“Nos comprometimos a tener el mejor sistema educativo de todo el país, el mejor sistema educativo de México es será el de Jalisco ¿Por qué? Porque en su futuro, nosotros a través de distintas herramientas les vamos a dar las condiciones para que ustedes puedan cumplir sus sueños, lo que se propongan ser en la vida. Por eso, entre otras cosas, en las remodelaciones que estamos haciendo en las escuelas en Jalisco y en cualquier parte” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Beneficios del programa ‘Jalisco Presente’

El gobernador detalló que este programa permitirá conciliar los horarios escolares con las jornadas laborales. Además, este modelo se inspira en sistemas educativos internacionales.

“Aquí en las escuelas les vamos a dar de comer, es decir, nosotros nos vamos a preocupar también por la alimentación; y no solamente por la educación de sus hijos, y van a salir, escuchen esto, pues ya prácticamente sin tareas” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Lemus Navarro aseguró que este programa llegará tanto a zonas rurales como urbanas, garantizando igualdad de oportunidades para las infancias.

Por su parte, la Coordinadora General de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, aseguró que colocar a la educación como eje fundamental, es uno de los compromisos asumidos por el mandatario.

Con este programa, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, reafirma su compromiso por garantizar una educación de calidad para las infancias del estado, con espacios seguros y de aprendizaje.