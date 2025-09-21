El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acudió a las colonias afectadas en Puerto Vallarta tras la tormenta.

Durante su visita a la delegación “Las Mojoneras”, supervisó los trabajos de atención y aseguró a la ciudadanía que contarán con todo el respaldo del Gobierno del Estado.

“Gracias a los y las vecinos de Las Mojoneras por recibirnos. Puerto Vallarta siempre nos recibe con los brazos abiertos, con una cara sonriente, siempre recibiendo a los visitantes, a los turistas, a las personas que venimos a disfrutar de Vallarta, pero cuando Vallarta está mal, hay que estar presente, no solamente en las buenas, sino también en las malas” Pablo Lemus Navarro

Pablo Lemus despliega apoyos tras daños por tormenta

Para evaluar los daños y coordinar la atención a la población, el municipio instaló el Comité de Emergencias, que emitió la solicitud de apoyo al Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).

En total, se desplegaron cerca de 600 servidores públicos de dependencias estatales, municipales y federales para realizar labores de limpieza y saneamiento en 110 viviendas, así como en 15 manzanas de calles, además del desazolve de canales pluviales y el saneamiento de la Escuela Primaria “Octavio Paz”.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, recorre colonias de Puerto Vallarta tras afectaciones por la tormenta (Cortesía )

El gobernador informó que las familias afectadas recibirán apoyos económicos para reponer el menaje de sus hogares. Hasta el último corte se registraron 50 viviendas con daños, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1.5 metros en exteriores y 1 metro en interiores.

Coordinación interinstitucional

Lemus Navarro estuvo acompañado por Luis Ernesto Munguía González, presidente municipal de Vallarta, Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, y el General de Brigada Jorge Ramírez Zúñiga, comandante de la 41/a Zona Militar en Puerto Vallarta.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, recorre colonias de Puerto Vallarta tras afectaciones por la tormenta (Cortesía )

El Comandante Sergio Ramírez detalló que el Comité de Emergencias trabaja para recabar información de los daños y remitirla al Comité Técnico del FOEDEN, lo que permitirá activar los subcomités de menaje e infraestructura y entregar los apoyos a la brevedad.

Los trabajos se coordinan de manera interinstitucional, con la participación de la 41/a Zona Militar del Ejército Mexicano, la Comandancia Regional de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, así como dependencias municipales. Hasta el momento, no ha sido necesaria la evacuación de familias ni la apertura de refugios temporales, y no se reportan personas lesionadas o fallecidas.