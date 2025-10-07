Las estrategias de seguridad implementadas por Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, han dado resultados, pues la presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su primer Informe de Gobierno que los homicidios dolosos disminuyeron un 62% en la entidad.

Jalisco se convierte en un referente nacional

Por su parte, Pablo Lemus informó que este logro fue reconocido por las autoridades federales durante la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, en donde participaron Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

“Esta disminución del 62 por ciento en homicidio doloso es resultado del trabajo conjunto y en equipo que hemos seguido con las fuerzas estatales, las federales y las municipales” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Figueroa Franco presentó el informe de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre de 2025, en el que se destacó que el promedio diario de homicidios pasó de 4.8 casos en 2024 a 1.83 en 2025.

“En este caso Jalisco, también el promedio de homicidios dolosos de manera mensual, en septiembre de 2024 el promedio diario era de 4.8, mientras que en septiembre de 2025 se redujo a 1.83, lo que representa una disminución de 62 por ciento del promedio diario durante este año” Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Mientras que García Harfuch señaló la detención de “El Viejo”, quien era considerado como objetivo prioritario por los gobiernos de México y Guanajuato por operar en delitos como extorsión, homicidio, robo y narcotráfico.

Asimismo, en la sesión participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Claudia Sheinbaum durante su Primer Informe de Gobierno reconoció avances en seguridad de Jalisco (Cortesía)

El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, aseguró que continuará reforzando las acciones de inteligencia, vigilancia y proximidad ciudadana para consolidar un entorno seguro y confiable.