El gobernador Pablo Lemus anunció la reactivación total de las actividades escolares y económicas en Jalisco, tras la aplicación del Código Rojo que permitió actuar con oportunidad y coordinación entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y del sector productivo.

El mandatario precisó que, de mantenerse la estabilidad, este martes 24 de febrero se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad el levantamiento del Código Rojo.

Pablo Lemus confirma regreso a clases y reapertura económica en Jalisco

Luego de encabezar la Mesa Estatal de Seguridad, el gobernador informó que las clases en todos los niveles educativos se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero.

Asimismo, detalló que las actividades económicas retomarán su operación total desde este martes 24 de febrero, en acuerdo con organismos empresariales.

Pablo Lemus destacó que las medidas preventivas implementadas para proteger a la población, resguardar infraestructura estratégica y mantener la estabilidad económica generaron las condiciones necesarias para avanzar hacia la normalidad en los ámbitos social, comercial y religioso.

Subrayó que será clave el restablecimiento total del transporte público, incluidas las plataformas digitales de transporte y entrega de alimentos, que operarán con normalidad a partir del 24 de febrero.

También anunció que retomarán operaciones las tiendas de autoservicio y conveniencia, centrales de abasto, instituciones bancarias y rutas de transporte foráneo. Además, garantizó el suministro de combustible en todo el estado, con estaciones de servicio funcionando de manera regular.

Pablo Lemus destaca normalización de servicios y refuerzo federal en seguridad

En el Área Metropolitana de Guadalajara se normalizarán los servicios municipales como aseo público, parques y jardines, alumbrado, mercados municipales, tianguis y espacios públicos.

Para fortalecer las tareas de seguridad, el Gobierno federal envió a Jalisco 2 mil 500 elementos militares adicionales, quienes ya se encuentran desplegados en distintos puntos del estado.

El gobernador informó que no se registran nuevas incidencias y que continúan las labores para liberar por completo las carreteras, retirando vehículos siniestrados. Asimismo, se reforzó la vigilancia en vías estatales para facilitar el regreso de personas que quedaron varadas en destinos turísticos durante el fin de semana.

En Puerto Vallarta se desplegó personal suficiente para garantizar el restablecimiento del transporte público, el abasto de alimentos y los servicios en la zona hotelera. El aeropuerto opera en condiciones normales para recibir vuelos y visitantes.

En el cierre de su mensaje, Pablo Lemus convocó a la sociedad jalisciense, madres y padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes y servidores públicos, a unir esfuerzos para restablecer la normalidad en la entidad.

“Es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro estado”, concluyó.