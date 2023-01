Los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara detenidos por el delito de despojo, fueron puestos en libertad, luego de permanecer bajo prisión preventiva más de 144 horas.

A pesar de que la medida cautelar interpuesta por un juez fue modificada, los estudiantes aún enfrentan un proceso penal por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas; sin embargo, ahora será en libertad.

Se trata de:

La liberación de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se dio solo un día después de que Enrique Alfaro pidiera al Poder Judicial reconsiderar las medidas cautelares contra los 3 jóvenes.

Desde los Juzgados de control y Juicio Oral Distrito 1, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron recibidos por la comunidad universitaria con aplausos y gritos de “resistencia”.

Por su parte, el rector Ricardo Villanueva, compartió un video donde se muestra el apoyo a los 3 universitarios que enfrentan cargos penales por las protestas realizadas en 2021, cuando permanecieron más de 140 días en el Parque Huentitán para evitar la construcción de edificios.

El rector de la Universidad de Guadalajara aseguró que “no hay nada que festejar” con la liberación de Javier, Iván y José, pues su detención “nunca debió suceder”.

Sin embargo, agradeció a las instituciones, partidos y sociedad que se sumaron en la defensa de los estudiantes pues se logró el objetivo de ponerlos en libertad.

Tras su liberación, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara ofrecieron declaraciones desde la Sesión del Consejo General de la universidad, donde agradecieron el apoyo de todos.

De acuerdo con Iván Cisneros, no fueron liberados gracias a un juez o un gobernador corruptos; asimismo, aseguró que su libertad no se debe a los políticos, sino al apoyo de la comunidad de la Universidad de Guadalajara.

“Después de estar 6 días encerrados en el penal por un gobernador corrupto, sin escrúpulos y autoritario, salgo y veo a todas las personas que nos están apoyando. No estamos libres por un juez corrupto, no estamos libres por ningún político de Movimiento Ciudadano, no estamos libres por un gobernador de Jalisco Opaco que no tiene sumidos en la oscuridad y la violencia, Estamos libres por su compañía”

Ivan Cisneros