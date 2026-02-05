Leonardo Almaguer, actual diputado del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco, reconoció que sí tiene antecedentes penales, pero dijo que ya cumplió su castigo tras darse a conocer que asaltaba camiones de cerveza.

“Sí vengo a acusarme de un delito… no el error que cometí hace 20 años, por el cual fui juzgado y cumplido una pena, no es ese el delito que me acusa hoy. El verdadero delito que me cita es estar en contra de la política económica del actual gobierno del estado…” Leonardo Almaguer. Diputado PT

No obstante, Leonardo Almaguer dijo que la información se ha revivido de manera parcial y fuera de contexto debido a sus manifestaciones contra el gobierno de Jalisco, sobre todo su rechazo al incremento del transporte público.

“Sí soy un criminal por defender las causas del pueblo”, dijo al recordar que no solo se ha manifestado contra el incremento del transporte, sino apoyado a los desaparecidos y sus familias, así como por pedir una pensión universal para las personas con discapacidad.

Leonardo Almaguer, de Puente Grande al Congreso de Jalisco

Actualmente Leonardo Almaguer es legislador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco a partir de 2024.

De acuerdo con la legislación electoral en Jalisco, se requiere que los funcionarios públicos no cuenten con antecedentes penales.

Leonardo Almaguer estuvo en la cárcel por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada por robo a camiones de cerveza.

El hoy diputado ingresó al reclusorio de Puente Grande, Jalisco, el 5 de septiembre de 2004.

Como parte de los señalamientos contra Almaguer, este habría apuntado con arma de fuego a al menos un chofer de una unidad.

Leonardo Almaguer pagó 10 mil pesos para salir de Puente Grande

El 16 de febrero de 2007, Leonardo Almaguer pagó 10 mil pesos para obtener la suspensión condicional de la pena por buena conducta, es decir, paso dos años y cinco meses en la cárcel.

Leonardo Almaguer no va a renunciar como diputado del PT

Leonardo Almaguer descartó comparecer ante los diputados ya que dijo son sus pares y anunció que no va a renunciar a su diputación.

Durante su conferencia de prensa estuvo acompañado del diputado federal del PT José Luis Sánchez González.