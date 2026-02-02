Leonardo Almaguer Castañeda es un diputado local del PT, con funciones destacadas como presidente de bancada, prosecretario de la Mesa Directiva y secretario de varias comisiones; su labor legislativa abarca temas sociales, ambientales y de desarrollo económico, aunque su figura ha sido objeto de controversia por antecedentes legales del pasado.

¿Quién es Leonardo Almaguer Castañeda?

Leonardo Almaguer Castañeda es un político mexicano que se desempeña como diputado local por el Partido del Trabajo (PT) en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Es conocido por su trabajo en comisiones legislativas relacionadas con asistencia social, familia, niñez, medio ambiente, protección civil, competitividad y desarrollo económico en el estado

¿Qué edad tiene Leonardo Almaguer Castañeda?

No hay información sobre la fecha exacta de nacimiento de Leonardo Almaguer Castañeda, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Leonardo Almaguer Castañeda tiene esposa?

No se ha publicado información confiable sobre su estado civil o si tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo Almaguer Castañeda?

Al desconocerse cuál es la fecha exacta de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Leonardo Almaguer Castañeda tiene hijos?

Leonardo Almaguer tiene al menos dos hijas; de acuerdo con publicaciones en sus redes sociales.

¿Qué estudió Leonardo Almaguer Castañeda?

Leonardo Almaguer Castañeda es licenciado en Administración de Empresas y Estrategias de Negocios por el Instituto Universitario del Bajío UCAP. Asimismo, cuenta con cursos de Cultura de Paz y como Auxiliar Administrativo.

¿En qué ha trabajado Leonardo Almaguer Castañeda?

Leonardo Almaguer se ha desempeñado en distintas actividades públicas, destacando puestos como: