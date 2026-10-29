Jalisco celebra la segunda edición del Festival de las Almas, una iniciativa que reunirá a 12 municipios, incluidos Pueblos Mágicos y destinos emblemáticos del estado, con más de 350 eventos gratuitos para mostrar las distintas formas de conmemorar el Día de Muertos.

La festividad busca promover la identidad cultural de cada localidad y ampliar la proyección turística de Jalisco mediante actividades que combinan tradiciones, gastronomía, música y experiencias culturales.

Festival de las Almas Jalisco 2026 ofrecerá más de 350 eventos gratuitos

El Festival de las Almas Jalisco 2026 se realizará del 24 de octubre al 15 de noviembre de 2026. La programación contempla pasarelas de catrinas en espacios públicos, altares monumentales, música en vivo, cabalgatas, procesiones, maridajes, moldeado de barro, experiencias gastronómicas e inmersivas, así como video mapping.

Vicente García, director general de Desarrollo, Innovación y Producto de la Secretaría de Turismo de Jalisco, explicó que el festival busca posicionar al estado al mostrar la identidad y las expresiones culturales de cada municipio, además de dar a conocer las diferentes maneras en que sus comunidades celebran el Día de Muertos.

Las personas interesadas en conocer las sedes y las fechas de las actividades pueden consultar la página oficial de turismo del estado: visitjalisco.mx.

Jalisco realizará el Festival de las Almas 2026 con actividades en 12 municipios. (Cortesía)

Jalisco busca consolidar el Festival de las Almas como una celebración anual

Uno de los objetivos del proyecto es que el Festival de las Almas se realice cada año y que, en futuras ediciones, incorpore más destinos para ampliar la oferta cultural y turística de Jalisco.

La propuesta busca mostrar al público nacional e internacional otros atractivos del estado, como la Ruta del Tequila, sus viñedos, la Ruta de la Raicilla y sus haciendas históricas, además de las tradiciones y expresiones culturales de sus municipios.

Con más de 350 actividades gratuitas y la participación de 12 municipios, el festival busca convertir la celebración del Día de Muertos en una oportunidad para difundir la diversidad cultural de Jalisco y promover sus destinos turísticos.