El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el Diálogo por el Agua en Jalisco, un encuentro que reunió a más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores para establecer una agenda de trabajo enfocada en mejorar la calidad, el abasto y el servicio de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La reunión, convocada por el Gobierno estatal y el Consejo Consultivo del Agua, concluyó con el acuerdo de instalar una mesa técnica en sesión permanente, que dará seguimiento a las propuestas y atenderá las necesidades relacionadas con el suministro del líquido en la ciudad.

Durante el encuentro, Lemus reconoció los problemas que enfrenta Guadalajara en materia de abastecimiento y calidad del agua, y señaló que su administración asumió la responsabilidad de trabajar en soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Pablo Lemus plantea obras para mejorar el agua en Guadalajara

El mandatario estatal informó que se trabaja en la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, así como en la construcción de un bypass y un sistema de bombeo en La Calera para conducir agua del Lago de Chapala sin pasar por la Presa de Las Pintas.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, estas obras entrarían en operación entre marzo y abril de 2027. La modernización de la planta contempla una inversión estatal estimada de 7 mil 500 millones de pesos, distribuida en tres etapas.

Lemus también mencionó la propuesta del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, cuyo objetivo sería reemplazar el sistema antiguo, reducir la extracción de agua del lago y mejorar la calidad del suministro. La construcción se estima en dos años y se plantea un esquema de financiamiento denominado Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (CMRO).

El Gobierno de Jalisco señaló que las acciones presentadas no implican un aumento en las tarifas del agua, la privatización del servicio ni la contratación de deuda pública.

Pablo Lemus reúne a especialistas para mejorar la calidad del agua en Jalisco (Cortesía )

Jalisco busca alternativas de abasto y atiende contaminación en Las Pintas

Como parte de las medidas inmediatas, el gobernador recordó que se decidió dejar de utilizar agua proveniente de la Presa de Las Pintas, luego de que el embalse resultara afectado por descargas clandestinas. Indicó que se realizan investigaciones para identificar a los responsables y establecer sanciones y medidas de reparación.

En el encuentro, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), planteó la posibilidad de aprovechar excedentes de agua de empresas como una fuente alternativa de abastecimiento para las comunidades.

El funcionario explicó que existe un esquema de convenio y un listado de compañías con excedentes disponibles. La propuesta contempla negociar su participación para poner agua a disposición de las autoridades y apoyar las necesidades de tinacos, pipas y plantas purificadoras.

Por su parte, representantes del sector industrial manifestaron su disposición para contribuir con propuestas y mecanismos de reúso, entre ellos la denominada Línea Morada.

Pablo Lemus reúne a especialistas para mejorar la calidad del agua en Jalisco (Cortesía )

Consejo Consultivo del Agua entrega propuestas para atender la crisis hídrica

Durante el Diálogo por el Agua, Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua, entregó un documento de 500 hojas con propuestas y alternativas para mejorar el abasto, la calidad y la accesibilidad del líquido en Jalisco.

El representante explicó que el documento está abierto a modificaciones y busca servir como punto de partida para la colaboración entre autoridades y sociedad.

En la reunión también participaron especialistas, representantes de universidades, organismos operadores de agua, ayuntamientos, cámaras empresariales, colegios profesionales, asociaciones civiles y actores políticos.

Entre las voces participantes, Livier de Regil, profesora-investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), destacó la importancia de que las autoridades, los municipios y organismos como el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) trabajen para garantizar agua de buena calidad. Asimismo, señaló que la ciudadanía debe contribuir mediante un uso más eficiente del recurso y cambios en sus hábitos de consumo.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener la coordinación entre gobierno, especialistas, industria y sociedad para dar seguimiento a las propuestas y avanzar en soluciones para los problemas de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.