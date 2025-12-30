El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio un paso clave en el fortalecimiento del sistema público de salud al iniciar formalmente las actividades del servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco de Zúñiga (HRETZ) en Jalisco.

Este nuevo servicio, impulsado por el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, amplía el acceso a estudios diagnósticos de alta complejidad y consolida a este hospital como un referente nacional dentro del sector público en materia de atención especializada.

Hospital de Tlajomulco se consolida como referente nacional en salud pública

Con la puesta en marcha del área de Medicina Nuclear, el hospital incorpora estudios como la gammagrafía convencional, una herramienta fundamental para destacar alteraciones en el sistema óseo y evaluar la evolución de enfermedades oncológicas.

Este tipo de estudios permite identificar lesiones óseas en etapas tempranas, especialmente en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer, lo que facilita una detección oportuna, una mejor estadificación de la enfermedad y tratamientos más precisos y personalizados.

ISSSTE fortalece la atención oncológica y la infraestructura hospitalaria en Jalisco (Cortesía)

Especialistas del ISSSTE destacan que la medicina nuclear es clave no solo en oncología, sino también en padecimientos cardiovasculares, neurológicos y metabólicos, al ofrecer diagnósticos más certeros a partir de imágenes funcionales del organismo.

ISSSTE consolida infraestructura médica gracias al Segundo Piso de la 4T

La apertura de este servicio forma parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como eje central del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, enfocado en garantizar el derecho a la salud con servicios públicos de calidad y alta especialidad.

Con esta incorporación, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco amplía su capacidad resolutiva y reduce la necesidad de que pacientes sean referidos a otras entidades para estudios especializados, mejorando tiempos de atención y calidad de vida.

El ISSSTE reiteró que continuará invirtiendo en tecnología médica, equipamiento de vanguardia y capacitación del personal de salud, con el objetivo de ofrecer diagnósticos oportunos y tratamientos integrales a su derechohabiencia.

La apertura del servicio de Medicina Nuclear representa un avance significativo para Jalisco y para el sistema público de salud, al acercar estudios especializados a miles de pacientes y fortalecer la atención médica de alta complejidad en el país.