El Hospital General del ISSSTE en Zacatecas, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó la segunda entrega del año de equipos de diálisis peritoneal nocturna a 19 derechohabientes con insuficiencia renal crónica, con el objetivo de que puedan realizar sus terapias médicas desde casa.

Esta acción forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la atención médica impulsada por el ISSSTE, bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama, para mejorar la calidad de vida de las y los pacientes con enfermedades renales.

ISSSTE fortalece atención a derechohabientes con entrega de equipos de diálisis

La encargada del Programa de Diálisis Peritoneal del nosocomio, Nereyda Flores Ávila, destacó que la entrega de equipos médicos a domicilio permite fortalecer la atención a pacientes que requieren este tratamiento, al brindarles mayor autonomía y facilitar su reincorporación a las actividades cotidianas.

La entrega de estos equipos permite que los pacientes mejoren su calidad de vida, ya que al realizarse la terapia mientras duermen no interrumpen sus actividades cotidianas como con las terapias convencionales, las cuales pueden llegar a ser hasta cinco veces en un día. Nereyda Flores Ávila

Asimismo, detalló que las y los derechohabientes beneficiados, junto con sus familiares, recibieron capacitación previa por parte de la educadora clínica del hospital, con el apoyo de 12 enfermeras especialistas en nefrología, para garantizar el correcto manejo de los equipos y la realización segura de la diálisis peritoneal automatizada (DPA).

ISSSTE garantiza seguimiento médico continuo a pacientes con diálisis en casa

Además de la entrega de los equipos se suman valoraciones médicas y de enfermería periódicas, con el objetivo de monitorear de manera constante el estado de salud de cada paciente, así como el adecuado funcionamiento de los dispositivos médicos.

El subdelegado administrativo del ISSSTE en Zacatecas, Salvador Estrada González, resaltó que entre 2024 y 2025, el Hospital General del ISSSTE en la entidad realizó el mayor número de gestiones para la entrega de equipos de diálisis peritoneal nocturna.

Se trata de un enorme esfuerzo por todo el trabajo que hay detrás, son horas extra que finalmente reditúan en un beneficio para las y los pacientes. (…) En el 2024 se entregaron 36 equipos médicos y en este 2025 se logró gestionar la entrega de 38 máquinas. Salvador Estrada González

Finalmente, el ISSSTE reiteró su compromiso de brindar atención médica de calidad y trato digno a la derechohabiencia, como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.