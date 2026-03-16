La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existe una alta probabilidad de contaminación en los inmuebles donde presuntamente se localizaron indicios relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Debido a esta situación, la dependencia señaló que no es posible determinar si los objetos difundidos públicamente, incluidas presuntas narconóminas, formaban parte de la escena original.

FGR advierte posible alteración en cabañas vinculadas al operativo

A través de una ficha informativa, la Fiscalía explicó que tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a varias cabañas ubicadas en un club del municipio donde se desarrolló el operativo para capturar al presunto líder criminal.

En dichos espacios, reportes periodísticos señalaron el hallazgo de documentos y objetos que podrían estar vinculados con posibles actividades delictivas.

No obstante, la FGR precisó que el enfrentamiento con integrantes del grupo criminal ocurrió en una zona de campo abierto, despoblada y alejada de las cabañas mencionadas.

Durante la operación se registraron enfrentamientos armados debido a la resistencia de integrantes de la organización criminal, lo que dejó víctimas mortales y al detenido herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

Escena pudo contaminarse antes del cateo: FGR

La institución explicó que, tras el operativo, la prioridad fue salvaguardar la integridad de los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del grupo criminal, lo que impidió asegurar de inmediato los inmuebles señalados.

Además, el sitio no contaba con condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial.

Por ello, el aseguramiento formal de los inmuebles se realizó posteriormente, una vez restablecidas las condiciones de seguridad en la zona y tras obtener una orden judicial de cateo para ingresar legalmente a seis propiedades.

Sin embargo, antes de que se ejecutara dicho cateo, la autoridad tuvo conocimiento de que varias personas ingresaron a los inmuebles sin autorización, lo que provocó la posible alteración de la escena.

FGR investiga posible responsabilidad de funcionarios

Ante esta situación, la Fiscalía indicó que no puede determinar si los objetos que se afirma fueron encontrados en esas cabañas realmente estaban ahí al momento del operativo, ni si fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales.

Finalmente, la FGR informó que inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades relacionadas con la preservación del sitio.

Mientras tanto, aclaró que los supuestos indicios difundidos públicamente, como las presuntas narconóminas, no pueden ser validados dentro de la investigación debido a la posible contaminación de la escena.