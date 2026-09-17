Elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un hombre señalado como presunto distribuidor de droga durante un recorrido de vigilancia en Talpa de Allende, Jalisco, Pueblo Mágico del estado.

La captura ocurrió sobre la brecha Talpa-Los Ocotes, al norte del municipio, donde los agentes observaron a un sujeto que cargaba un costal y que, al notar la presencia policial, presuntamente lo arrojó para después correr hacia el cerro.

Detienen a Adán “N” tras persecución en Talpa de Allende

De acuerdo con el reporte, los elementos policiales le indicaron al hombre que se detuviera, pero presuntamente hizo caso omiso, por lo que comenzó una persecución que terminó con su detención.

Al realizar una revisión conforme al protocolo, los agentes localizaron a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revólver.

Posteriormente, los policías revisaron el costal que el sujeto había arrojado durante su intento de huida y localizaron aproximadamente siete kilogramos de vegetal verde con características propias de la marihuana.

Talpa de Allende: cae presunto distribuidor con 7 kilos de marihuana y un arma (Cortesía )

Presunto distribuidor de droga queda a disposición del Ministerio Público

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre, identificado como Adán “N”, presuntamente se dedicaría a la distribución de droga en Talpa de Allende.

Tras su detención, el individuo quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, junto con el arma de fuego y la presunta droga asegurada.

Será la autoridad ministerial correspondiente la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de Adán “N”.