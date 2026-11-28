Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, fue dado de alta del Hospital Civil de Guadalajara, donde era atendido por lesiones de bala, y trasladado al penal de Puente Grande.

Luego de 19 días de hospitalización, la salida se llevó a cabo la noche del viernes 27 de noviembre, bajo un discreto dispositivo de seguridad que incluyó 10 vehículos blindados.

El R2 recibió al menos tres impactos de bala la tarde del domingo 8 de noviembre, tras un enfrentamiento armado con efectivos de la Marina en un restaurante de Guadalajara, Jalisco.

Traslado de El R2 (Especial)

El R2 ingresó al Hospital Civil de Guadalajara tras recibir impactos de bala en el intestino

De acuerdo con los primeros reportes, El R2 ingresó en una ambulancia directamente al área médica de Puente Grande, donde continuará su proceso legal después de recuperarse de sus heridas.

Durante su intento de captura, recibió al menos tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Civil de Guadalajara.

Según informó N+, durante la madrugada del lunes 9 de noviembre El R2 fue ingresado al quirófano de la unidad debido a que uno de los proyectiles le perforó el intestino.

Luego de la cirugía en el abdomen, fue atendido por las heridas de bala en un brazo y una pierna; pese a la gravedad de las lesiones, no estuvo en riesgo su vida.

Audiencia de "R2" se suspende; comparecería virtualmente desde el hospital en Guadalajara (DK 1250 vía X)

El R2 fue detenido en el restaurante Sabea de Guadalajara

La detención de “El R2” ocurrió el 8 de noviembre durante un operativo de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina en el restaurante Sabea, ubicado en Guadalajara.

El operativo derivó en un enfrentamiento armado que dejó lesionados a Rafael Álvarez Ayala y a un elemento de la Marina. Asimismo, fueron detenidas otras 19 personas que se encontraban en el lugar.