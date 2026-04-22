Representantes de asociaciones de padres de familia, colegios particulares y organizaciones civiles en Jalisco se pronunciaron en contra de la ley de infancias trans impulsada por Morena, al considerar que no prioriza el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Durante una rueda de prensa, integrantes del colectivo Respetemos la Infancia señalaron que cualquier decisión que involucre a menores debe incluir la participación activa de madres y padres, así como un análisis responsable basado en evidencia y diálogo social.

Padres de familia piden consulta sobre ley de infancias trans en Jalisco

Ana Villalobos Cortés, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en Jalisco, expresó su preocupación por la intención de aprobar la legislación sin un proceso amplio de consulta. Subrayó que la niñez no debe ser utilizada con fines políticos o ideológicos y llamó a las autoridades a escuchar a la ciudadanía.

Por su parte, Juan Pablo Hernández, de la asociación civil Padres para Siempre, señaló que, aunque existe un mandato de la Suprema Corte, el Congreso de Jalisco debe actuar con autonomía y responsabilidad, considerando la opinión de la sociedad.

Indicó que el colectivo impulsa una consulta popular estatal, la cual ya superó las 4 mil firmas requeridas por ley, con la meta de alcanzar más de 30 mil apoyos para fortalecer su participación en el proceso legislativo.

Colectivos de Jalisco llaman a fortalecer participación ciudadana en debate

Las organizaciones hicieron un llamado a padres, especialistas y sociedad civil a sumarse al debate con evidencia técnica y científica, al considerar que el estado requiere decisiones basadas en prudencia, conocimiento y diálogo, no en imposiciones.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a participar mediante la firma de apoyo a la consulta popular en el sitio respetemoslainfancia.com, como mecanismo de incidencia en las decisiones públicas.

En su posicionamiento, también exhortaron a los diputados del Congreso del Estado a actuar con responsabilidad histórica y escuchar a la ciudadanía antes de legislar.

María de Jesús Salinas, de la Federación de Escuelas Particulares de Occidente, y Rocío Sánchez Rodríguez, representante de más de 5 mil padres de familia, coincidieron en la importancia de fortalecer la participación social en este proceso.

Finalmente, el colectivo reiteró que su postura busca abrir el diálogo y garantizar que cualquier legislación relacionada con la niñez priorice su bienestar integral, así como el acompañamiento de las familias en su desarrollo.