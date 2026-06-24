La Fiscalía del Estado de Jalisco logró la vinculación a proceso de Javier Enrique, señalado como presunto homicida de Adrián Salinas, vocero de Movimiento Ciudadano.

Fue mediante comunicado que dieron a conocer la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con agravantes, ya que habría sido con alevosía y ventaja.

Vinculan a proceso a presunto homicida de Adrián Salinas, vocero de Movimiento Ciudadano (Fiscalía de Jalisco)

Adrián Salinas era el vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Fue asesinado el jueves 28 de mayo mientras dirigía un evento político.

Vinculan a proceso a presunto homicida de Adrián Salinas, vocero de Movimiento Ciudadano

Javier Enrique fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio calificado con agravantes en contra de Adrián Salinas, vocero de Movimiento Ciudadano.

Tras cumplimentar su detención, Javier Enrique fue presentado a su audiencia de vinculación en la que se impuso también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La misma será por el plazo de un año, en la cual se desarrollará el proceso penal correspondiente; es decir, la investigación complementaria para definir la responsabilidad en el homicidio.

La Fiscalía de Jalisco informó mediante redes que fueron las investigaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales las que permitieron la vinculación.

Y establecieron que fue consecuencia de un altercado dentro de una unidad de transporte que Javier Enrique disparó una arma de fuego y uno de los proyectiles impactó en Adrián Salinas.