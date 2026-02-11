Guadalajara tiene su primera cafetería nudista que provocó debate en redes sociales por el peculiar concepto.

Desnudo Café es una cafetería donde los comensales pueden acudir sin ropa y concientizar sobre la aceptación del cuerpo humano y la libertad personal.

Cafetería nudista en Guadalajara genera polémica en redes sociales

Desnudo Café se inauguró en agosto de 2025, un lugar donde los comensales pueden acudir sin ropa, así como disfrutar del ambiente y actividades que el lugar ofrece.

“Aquí podrás ser solo tu sin ropa, libre”, dice la descripción del lugar en Guadalajara en redes sociales.

Desnudo Café es la primera cafetería para desnudista en Guadalajara (Facebook/Desnudo café)

La cafetería nudista de Guadalajara ha dividido opiniones en redes sociales, pues hay quienes celebran que haya espacios de este estilo.

Mientras que otros cuestionan la salubridad del lugar y el ambiente, y algunos más han pedido que esta tendencia restaurantera no llegue a sus estados.

Desnudo Café aclara que su espacio no tiene fines sexuales, sino que busca normalizar el desnudo social.

El lugar ofrece talleres de comida, desayunos comunitarios y yoga nudista, entre otros eventos de temporada.

El concepto de la cafeteería busca acabar con los prejuicios y fomentar el bienestar físico, sin necesidad de la ropa.

Desnudo Café, cafetería nudista de Guadalajara (Facebook/Desnudo café)

Desnudo Café se aleja de los prejuicios, pero no de las reglas

La cafetería desnudista de Guadalajara tiene reglas estrictas para quienes acudan a su espacio:

Traer una toalla para sentarse durante el evento

Mantener buena higiene

Usar identificación oficial

Queda prohibido cualquier comportamiento sexual

No se permite el uso de cámaras

El lugar también establece que está prohibido cualquier contacto no consensuado , así como críticas a cuerpos ajenos o difusión de material fotográfico sin consentimiento.

Incluso, para acudir a Desnudo Café se tiene que hacer una reservación por gestiones de seguridad y posteriormente se revela su ubicación.