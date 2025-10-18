La cafetería y panadería Cruco, con presencia en la colonia Nápoles de la CDMX, enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras lanzar una campaña publicitaria que muchos usuarios interpretaron como un mensaje clasista o discriminatorio hacia los vendedores de café callejero.

La campaña del “café aguado” de Cruco que encendió la discusión

Todo comenzó con un video publicado en TikTok, donde Cruco promocionaba su desayuno bajo el mensaje:

“Por $19 pesos más, cambia tu café aguado por un expresso de verdad y pan recién horneado”. Cruco

La publicación comparaba el consumo de “tu desayuno de la calle” con la experiencia dentro de su establecimiento, usando etiquetas como #CaféDeVerdad y #CrucoEsMejor, lo que desató una fuerte reacción en línea.

Usuarios de redes sociales consideraron que el mensaje descalificaba el trabajo de los vendedores ambulantes y el consumo popular de café callejero, tradicional en muchas zonas de la CDMX.

Cruco responde: “No discriminamos a nadie”

Ante la controversia, la empresa emitió un comunicado oficial para “aclarar los hechos con total transparencia”.

Cruco afirmó que “no discrimina a nadie” y que dentro de su filosofía “no se toleran acciones ni declaraciones que afecten la integridad de las personas”.

La cafetería atribuyó la confusión a un “conflicto entre personal” y aseguró estar colaborando en el proceso de conciliación correspondiente.

Además, informó que ha iniciado acciones legales contra los mensajes de odio y desinformación surgidos tras la viralización del video.

Finalmente, Cruco llamó a evitar la desinformación y el acoso en línea, subrayando que su objetivo es promover el diálogo constructivo y el respeto hacia todas las personas.

La cafetería en la colonia Nápoles cerró su mensaje reiterando su compromiso con sus colaboradores y con ofrecer un entorno laboral honesto y responsable.