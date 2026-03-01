La Arquidiócesis de Guadalajara informó que se investiga a José Dolores Aguayo, mejor conocido como padre Lolo, señalado de escribir cartas a Estados Unidos con el fin de reducir la condena de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

“Estamos en la disposición de colaborar con las autoridades respectivas si se requiere, oficialmente, nuestra participación” Arquidiócesis de Guadalajara

Mediante un comunicado difundido en redes, la institución católica reconoció que hubo “falta de prudencia y sensatez” por parte del padre Lolo al escribir dichas cartas a favor del hijo del abatido líder del CJNG.

No obstante, la Arquidiócesis de Guadalajara también señaló que la escritura de dichas cartas fue a solicitud de la misma familia de El Menchito, como un apoyo de carácter espiritual.

Arquidiócesis de Guadalajara investiga al padre Lolo por cartas al CJNG

Arquidiócesis de Guadalajara aclara que ayuda del padre Lolo fue de índole pastoral

En el boletín fechado el 28 de febrero de 2026, la Oficina de Prensa y Comunicación Social del Arzobispado dijo que la ayuda que se le prestó a “El Menchito” fue únicamente de índole pastoral.

Asimismo, aclara que las misivas escritas por el padre Lolo, incluida la enviada a la jueza federal Beryl A. Howell, “no deben interferir en el cumplimiento de la justicia”.

Pese a la polémica del párroco, no se han confirmado investigaciones formales en contra del sacerdote ni pronunciamientos adicionales por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con su perfil, el padre Lolo es sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara desde el 12 de junio de 2014. Actualmente, es párroco de San Juan Crisóstomo.

La carta del padre Lolo a favor de El Menchito

En la carta del padre Lolo se señala que El Menchito proviene de una familia católica practicante y que ha reflexionado sobre su futuro y ha leído la Sagrada Escritura.

El motivo de las presentes letras es para hacer de su conocimiento que llevo ya dos años y medio brindando como director espiritual de Rubén Oseguera González, del cual me permito dar una apreciación. Por medio de cartas y llamadas telefónicas he estado en contacto con él, él proviene de una familia muy católica practicante, ha reflexionado mucho sobre su futuro, ha leído la Sagrada Escritura, cuando algún texto toca su corazón compartimos sobre el mismo. A pesar de los errores que pudiera haber cometido es un hombre que ha sido tocado por la misericordia de Dios. Padre Lolo a jueza Berly A. Howell