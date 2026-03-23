En el marco del Día Mundial del Agua, los alcaldes y la alcaldesa de los ocho municipios que integran la Ribera de Chapala emitieron un posicionamiento firme contra la construcción del Acueducto Presa Solís-León.

Las autoridades hicieron un llamado urgente al Gobierno de México para reconsiderar el proyecto, advirtiendo que su operación reduciría drásticamente el ingreso de agua y pondría en riesgo la supervivencia del lago más grande del país.

El posicionamiento conjunto fue respaldado por los munícipes de Chapala, Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes exigen una mesa de diálogo técnica y no política.

Munícipes de la Ribera fijan postura técnica y ambiental contra proyecto federal

Las autoridades aseguraron que la ejecución del acueducto tendría repercusiones ecológicas, económicas y sociales irreversibles para Jalisco.

El alcalde Alejandro Aguirre Curiel sostuvo que el Lago de Chapala no debe ser afectado, sino protegido y defendido, por lo que solicitó a la Conagua actuar con transparencia y abrir canales de comunicación.

Asimismo, el munícipe detalló que se han promovido más de 10 mil juicios de amparo para frenar el proyecto; sin embargo, lamentó que la autoridad judicial haya desechado cerca del 40 por ciento de estos recursos alegando una supuesta falta de interés o afectación, pese al impacto que la obra tendría en el ecosistema regional.

El Lago de Chapala es el corazón hídrico del Occidente: Alcaldes exigen protección

Por su parte, la alcaldesa de Ocotlán, Deysi Nallely Ángel Hernández, subrayó que de este cuerpo de agua dependen millones de personas, desde pescadores y lancheros hasta comunidades enteras.

Recordó que, desde 2009, Chapala cuenta con la designación de sitio Ramsar, lo que lo reconoce internacionalmente como un humedal de importancia ecológica para la biodiversidad.

Finalmente, el alcalde de Poncitlán, Arturo Israel Ascensio Gómez, instó al Gobierno Federal a buscar estrategias alternativas, como el aprovechamiento de agua de lluvia, en lugar de proyectos que comprometan el equilibrio ambiental.

En el llamado también participaron los presidentes municipales de Jamay, La Barca, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos, cerrando filas en defensa del patrimonio natural de Jalisco.