Nayarit obtuvo reconocimiento internacional en los Readers’ Choice Awards 2027 de Condé Nast Traveler, con siete hoteles y resorts del estado incluidos en la selección de la revista especializada en viajes y estilo de vida.

La distinción destaca la oferta de turismo de lujo en México, con propiedades que ofrecen experiencias de hospedaje enfocadas en el diseño, la gastronomía, el bienestar y la conexión con la naturaleza.

Los siete hoteles reconocidos en esta edición son:

Rosewood Mandarina Four Seasons Resort Punta Mita Secrets Bahía Mita Surf & Spa Resort The St. Regis Punta Mita Resort One&Only Mandarina Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, Mexico

De acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo de Nayarit, estos reconocimientos reflejan la presencia del estado en el segmento de la hospitalidad de lujo, con propuestas que abarcan desde resorts en Punta Mita hasta alojamientos exclusivos en Mandarina.

Nayarit destaca en los Readers’ Choice Awards 2027 (cortesía )

Nayarit fortalece su oferta de turismo de lujo

La oferta turística de Nayarit combina hospedajes de alta gama con experiencias personalizadas, arquitectura integrada al paisaje, gastronomía y servicios de bienestar.

La publicación Condé Nast Traveler también había incluido a Riviera Nayarit entre los destinos recomendados para visitar en Norteamérica y el Caribe durante 2026, este posicionamiento se atribuye al crecimiento de la oferta hotelera, las inversiones en infraestructura y la evolución de la escena gastronómica.

A estos reconocimientos se suman otras distinciones mencionadas por la Secretaría de Turismo estatal. Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, fue seleccionado para la Gold List 2026, mientras que Rosewood Mandarina formó parte de la Hot List 2026, dedicada a aperturas hoteleras destacadas.

Estas propiedades ofrecen experiencias que incluyen villas privadas frente al mar, spas rodeados de vegetación tropical, campos de golf, retiros de bienestar y propuestas culinarias.

Nayarit destaca en los Readers’ Choice Awards 2027 (cortesía )

Playas, Pueblos Mágicos y cultura complementan la experiencia

Además de sus hoteles, Nayarit cuenta con atractivos naturales y culturales que permiten ampliar las experiencias de quienes visitan el estado.

Con más de 320 kilómetros de litoral sobre el océano Pacífico, el destino ofrece playas para practicar surf, como las de Sayulita, así como las aguas de las Islas Marietas y paisajes montañosos, lagunas, volcanes y áreas naturales protegidas.

El estado también cuenta con nueve Pueblos Mágicos, donde las personas visitantes pueden conocer tradiciones, arquitectura histórica, mercados, artesanías y gastronomía regional. La cultura de los pueblos originarios Wixárika y Cora forma parte de la identidad de Nayarit, mediante expresiones artísticas, tradiciones y experiencias comunitarias que complementan la oferta turística.

Nayarit destaca en los Readers’ Choice Awards 2027 (cortesía )

Conectividad e inversiones impulsan el turismo en Nayarit

El reconocimiento internacional llega en un periodo de crecimiento de la infraestructura turística del estado. Entre los proyectos mencionados por la Secretaría de Turismo se encuentran el desarrollo del Aeropuerto Internacional Tepic-Riviera Nayarit, nuevas conexiones aéreas internacionales y mejoras en la red carretera.

Estas obras buscan facilitar el acceso a distintas regiones y permitir que los visitantes combinen estancias en la costa con recorridos por los Pueblos Mágicos, experiencias gastronómicas, actividades de aventura y encuentros culturales.

Los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler se basan en las votaciones y experiencias de los lectores de la revista, quienes eligen sus hoteles, resorts, destinos, ciudades, islas, aerolíneas y otras experiencias de viaje favoritas.

Con siete propiedades reconocidas en la edición 2027, Nayarit refuerza su presencia en el panorama internacional del turismo de lujo, al combinar una oferta hotelera especializada con paisajes naturales y patrimonio cultural.