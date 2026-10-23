Las Islas Marías, ubicadas en el Pacífico mexicano, ofrecen una experiencia que combina naturaleza, paisajes y memoria histórica. Lo que durante décadas fue un lugar marcado por el aislamiento y su pasado como colonia penal, hoy abre sus puertas a los viajeros que buscan conocer sus espacios históricos y disfrutar de sus atractivos naturales.

El recorrido comienza en San Blas, Nayarit, desde donde parte el ferry hacia Puerto Balleto, en Isla María Madre. A la llegada, los visitantes encuentran un destino que conserva vestigios de su pasado penitenciario y permite descubrir una nueva faceta de este emblemático lugar.

Islas Marías conserva la historia de la antigua colonia penal

Visitar las Islas Marías también significa acercarse a una parte de la historia del sistema penitenciario mexicano. Entre los sitios que pueden recorrerse se encuentra Laguna del Toro, antigua cárcel de máxima seguridad, así como la salinera, espacio de trabajo durante la época de la colonia penal y escenario de la película Las Islas Marías, protagonizada por Pedro Infante.

Los edificios antiguos, los murales y otros espacios históricos permiten conocer aspectos de la vida de quienes habitaron la isla durante su etapa como prisión. Estos lugares conservan parte de la memoria de una comunidad que vivió durante años en condiciones de aislamiento.

El recorrido también incluye el panteón, los llamados muros de agua y los murales realizados por antiguos internos, testimonios que permiten acercarse a las historias de quienes pasaron parte de su vida en este sitio.

Uno de los momentos destacados del recorrido es la visita a Punta Halcones, un punto desde el que se puede contemplar la inmensidad del océano Pacífico. Al caer la tarde, los colores del atardecer transforman el paisaje y ofrecen una vista panorámica de la isla.

Playa Chapingo y Puerto Balleto permiten descubrir la naturaleza de las Islas Marías

Playa Chapingo es un espacio rodeado de vegetación, formaciones rocosas y aguas del Pacífico. El paisaje ofrece otra perspectiva de Isla María Madre, donde los elementos naturales conviven con los vestigios de su pasado.

Para conocer Puerto Balleto, una de las alternativas es recorrer sus calles en bicicleta. El trayecto permite observar edificios y antiguos espacios de la colonia penal, así como reconocer la transformación de un lugar que pasó de estar marcado por el aislamiento a recibir visitantes.

Otra parada importante es el Museo de Sitio, donde fotografías, documentos y objetos ayudan a comprender la historia de las Islas Marías y los cambios que ha experimentado a lo largo de los años.

Islas Marías: historia, playas y naturaleza en el corazón del Pacífico (Cortesía)

Cristo Rey ofrece una última vista de Isla María Madre

Antes de concluir la visita, el recorrido llega a Cristo Rey, un punto elevado desde el que se puede observar gran parte de Isla María Madre y la extensión del Pacífico mexicano.

Desde esta perspectiva, las Islas Marías muestran una combinación de paisajes naturales y espacios que conservan la memoria de su pasado. La experiencia permite conocer un destino cuya historia penitenciaria forma parte de su identidad y que hoy ofrece recorridos para descubrir sus atractivos.

Visitar las Islas Marías va más allá de conocer un nuevo lugar: es recorrer un espacio donde la historia, la naturaleza y la transformación de México convergen en medio del océano Pacífico.