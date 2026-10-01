El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que Nayarit concentra el 20 por ciento de la inversión turística programada en México y ocupa el primer lugar nacional en este indicador, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Los proyectos turísticos registrados para la entidad representan una inversión conjunta de 9 mil 281 millones de dólares, cifra que, de acuerdo con la información proporcionada, refleja el interés por continuar desarrollando el potencial turístico de Nayarit.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, resaltó que este posicionamiento es resultado de una política permanente de gestión, promoción y generación de condiciones para fortalecer la confianza y atraer nuevas inversiones al estado.

Nayarit concentra una quinta parte de la inversión turística de México (cortesía )

Turismo busca generar oportunidades para familias nayaritas

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro señaló que el crecimiento del sector turístico representa una oportunidad para fortalecer la economía estatal y generar mejores condiciones para las familias nayaritas.

El gobernador también destacó la importancia de procurar que los beneficios de las inversiones alcancen a los negocios locales y contribuyan a la generación de empleos.

En este sentido, sostuvo que la actividad turística debe abrir nuevas oportunidades para quienes viven en Nayarit, de manera que el crecimiento económico se refleje en el bienestar de la población.

Nayarit concentra una quinta parte de la inversión turística de México (cortesía )

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro refrendó el compromiso de su administración para continuar trabajando en favor de un desarrollo turístico con impacto directo en la sociedad, con el objetivo de que las inversiones que llegan al estado se conviertan en oportunidades para que las y los nayaritas puedan desarrollarse y construir su futuro en Nayarit.