La Tarjeta Única Jalisco avanza en su primera etapa de entrega con la operación de 11 módulos activos en distintos municipios del estado, facilitando el acceso al pago electrónico en el transporte público y a diversos apoyos sociales vinculados a la movilidad.

De acuerdo con la información oficial, los módulos se encuentran habilitados en:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

San Pedro Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Zapotlán el Grande

Tepatitlán de Morelos (inicia operaciones el 9 de febrero)

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Tarjeta Única?

Para obtener la Tarjeta Única es indispensable haber realizado el prerregistro en el sitio tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde se solicitó el CURP, INE vigente, número de celular, correo electrónico y domicilio dentro del estado de Jalisco.

Una vez que la información sea validada, la persona solicitante recibe un mensaje de texto para programar su cita. El día asignado deberá acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento, en caso de tratarse de menores de edad.

Las personas inscritas en programas como Mi Movilidad y Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, deberán presentar su tarjeta vigente y la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para realizar el intercambio por la Tarjeta Única.

El trámite se puede realizar de forma presencial en cualquiera de los 40 módulos distribuidos en Jalisco, donde personal capacitado brinda apoyo durante todo el proceso.

¿Cómo se usa la Tarjeta Única?

El uso de la Tarjeta Única es muy sencillo, pues basta con acercar la tarjeta al lector al abordar unidades de Mi Tren o Mi Macro; el sistema descuenta automáticamente el saldo o aplica el beneficio correspondiente, como descuentos, subsidios o gratuidad.

La recarga puede realizarse en:

Estaciones de Mi Tren, Mi Macro

SITREN

Tiendas de conveniencia como OXXO

Puntos autorizados

Módulos oficiales del Gobierno de Jalisco

Las autoridades recomiendan conservar la tarjeta en buen estado, evitar doblarla o perforarla y reportar cualquier extravío para prevenir el mal uso.