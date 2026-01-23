Alcaldes de Jalisco manifestaron su respaldo a la iniciativa Tarjeta Única, impulsada por el gobernador Pablo Lemus, un sistema que busca concentrar todos los apoyos sociales del estado en una sola tarjeta, con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios y garantizar mayor orden y transparencia.

Entre los principales beneficios que concentra la Tarjeta Única de Jalisco destaca el subsidio al transporte público, que permite un costo de 11 pesos por viaje para la población en general y 5 pesos para estudiantes, un esquema que ha sido defendido por su eficiencia, alcance social y correcta aplicación de los recursos públicos.

Alcaldes de Morena y estudiantes respaldan la Tarjeta Única de Jalisco

El respaldo a la Tarjeta Única no se limita a gobiernos municipales afines al Ejecutivo estatal, ya que alcaldes de Morena también reconocieron este mecanismo como una herramienta adecuada y funcional para canalizar los apoyos sociales, lo que evidencia un consenso que trasciende colores partidistas.

A este apoyo se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, que destacó la importancia de contar con un sistema único y ordenado para la entrega de beneficios, especialmente aquellos dirigidos a la comunidad estudiantil que depende del transporte público para asistir a clases.

El consenso quedó reflejado en la participación activa de diversos municipios en la difusión del modelo de la Tarjeta Única de Jalisco, entre ellos:

El respaldo de estos ayuntamientos y de actores clave como la FEU refuerza la narrativa de que la Tarjeta Única de Jalisco se ha consolidado como una política pública transversal, capaz de generar acuerdos entre distintos niveles de gobierno y fuerzas políticas, con el objetivo de simplificar la entrega de apoyos sociales y garantizar que los beneficios lleguen de manera directa y eficiente a la población.