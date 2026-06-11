El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que la institución fortaleció sus capacidades en infraestructura y personal, a fin de salvaguardar la salud de los asistentes a eventos masivos, en particular en las sedes mundialistas del país.

Durante la sesión permanente del Comando Central del IMSS para el Mundial, que se llevó a cabo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), dijo que este evento no tiene precedentes, ya que alberga un mayor número de selecciones, tiempo de duración y conectividad entre países, por lo que se prevé un incremento importante de las personas que acudirán a este evento deportivo respecto al Mundial de Qatar 2022.

Esperamos un gran día y lo que nos ha dicho la Presidenta es que nos toca apoyar y estar alertas, siempre lo estamos en el IMSS, esta es una nueva prueba de lo que hemos hecho en los últimos siete años en términos de convertir la prevención en una cultura institucional con los comités, la coordinación, lo que se hace todos los días y lo hemos demostrado recientemente ante eventos inesperados Zoé Robledo, director general del IMSS

Zoé Robledo también señaló que el IMSS trabajará de forma coordinada con la Secretaría de Salud, autoridades federales, locales y municipales, destacando la coordinación con los gobiernos de las tres sedes mundialistas.

Previo al inicio del Mundial recorrió los hospitales ubicados en Villa Coapa, los más próximos al estadio Ciudad de México: el General Regional No. 2 y el General de Zona No. 32, para verificar que se encuentren en óptimas condiciones para brindar atención médica.

El IMSS fortaleció sus capacidades en infraestructura y personal, a fin de salvaguardar la salud de los asistentes. (CORTESÍA)

Modelo de atención será replicado en las demás sedes mundialistas

El director general añadió que el modelo de atención se estará aplicando en Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales cercanos a los estadios de Monterrey y Guadalajara, en lugares que se prevén como puntos de celebración, además de abastecer en forma oportuna requerimientos de fluidos médicos, ropa hospitalaria, medicamentos, personal, camas y quirófanos.

Por su parte, la coordinadora de Proyectos Especiales en Salud y secretaria técnica del Comando Central del IMSS para el Mundial, Janett Alvarado González, destacó que una de las principales tareas de este Comando será la gestión de información a fin de reportar al sector salud las principales acciones que desarrolle la institución del 11 de junio al 15 de agosto.

El reporte institucional se realizará a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) y no puede entenderse sólo como un reporte administrativo, deberemos asumirlo como una función estratégica para la conducción operativa del Instituto; nos encontramos en alerta máxima como lo instruyó el director general del INPS, alineada la solicitud de información que se entregará al Comando Federal de Seguridad en Salud. Janett Alvarado González coordinadora de Proyectos Especiales en Salud

Mientras que, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, informó que en las sedes de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey están instaladas las misiones ECO del Comando Central para el Mundial, que sesionan de forma permanente con los representantes del IMSS en Jalisco, Ciudad de México Sur y Nuevo León.

Indicó que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad física, el resguardo de inmuebles institucionales, monitorear los fenómenos perturbadores para un alertamiento temprano, así como la activación de protocolos en procedimientos de emergencias generales y específicas.

El IMSS fortaleció sus capacidades en infraestructura y personal, a fin de salvaguardar la salud de los asistentes. (CORTESÍA)

Acciones y actividades que se pondrán en Marcha en la CDMX

El titular de la Unidad de Prestaciones Sociales, Iván Camacho Morales, sostuvo que desde el inicio del evento deportivo hasta el 19 de julio se realizará el Festival de Futbol en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía Magdalena Contreras y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX.

Ante esto, dijo que la Unidad de Independencia, el Cine Linterna Mágica y la CISS serán el punto de encuentro para diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales, además. comentó que se proyectarán partidos del Mundial de Fútbol y se contará con elementos de Seguridad y Protección Civil.

También, el titular de la Unidad de Derechos Humanos, Jorge Armando Marengo Camacho, apuntó que desde la Dirección Jurídica se mantienen atentos a las movilizaciones sociales, con la finalidad de coadyuvar con las instancias competentes y agilizar la llegada de asistentes al Estadio Ciudad de México.

De igual forma aseguró que se mantendrá coordinación con la Unidad de Atención al Derechohabiente de todo el país para brindar servicios con perspectiva de derechos humanos.