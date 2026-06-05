Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, anunció la construcción del nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Atlixtac, una obra largamente esperada por las familias de la región Montaña de Guerrero y que fortalecerá el acceso a los servicios de salud en esta zona del estado.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que, tras más de 25 años de gestiones y solicitudes de la población, así como del impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la infraestructura hospitalaria, el proyecto finalmente será una realidad.

Nuevo Hospital IMSS-Bienestar atenderá demanda histórica en la Montaña de Guerrero

Alejandro Svarch informó que el IMSS-Bienestar ya cuenta con la propiedad del terreno donde se edificará el hospital, además de tener concluido el proyecto médico-arquitectónico, lo que permitirá iniciar la construcción durante este mismo año en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El nuevo hospital contará con 31 camas censables, nueve consultorios y áreas de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio e imagenología, además de espacios destinados a distintas especialidades médicas para brindar atención integral a la población.

Entre los servicios que ofrecerá destacan ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, odontología y medicina tradicional, reconociendo la importancia de los conocimientos y prácticas de salud que forman parte de la identidad cultural de los pueblos de la Montaña.

Hospital de Atlixtac acercará servicios especializados a miles de habitantes

El titular del IMSS-Bienestar señaló que esta obra representa mucho más que la construcción de una nueva unidad médica, ya que responde a una demanda histórica de las comunidades de la región y contribuirá a reducir las brechas de acceso a la atención médica especializada.

Asimismo, destacó que el proyecto permitirá acercar servicios de calidad a miles de habitantes que durante años han enfrentado dificultades para recibir atención hospitalaria oportuna.

Con esta nueva infraestructura, se fortalecerá el sistema público de salud en una de las regiones con mayores necesidades del país, ampliando la cobertura médica y mejorando las condiciones de atención para las familias de la Montaña de Guerrero.