San Luis Potosí logró colocarse entre las entidades con mayor desempeño económico y competitivo del noreste del país, de acuerdo con el más reciente estudio presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2026.

El informe ubica a la entidad potosina junto a estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, considerados referentes regionales por su capacidad para atraer inversiones, generar empleos y retener talento especializado.

Ricardo Gallardo fortalece competitividad de San Luis Potosí

El gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona destacó que este avance refleja el fortalecimiento económico que ha registrado la entidad en los últimos años, impulsado por proyectos de infraestructura, crecimiento industrial y estrategias para mejorar la competitividad regional.

IMCO reconoce competitividad de San Luis Potosí en 2026 (cortesía)

Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que San Luis Potosí ha consolidado cambios importantes mediante políticas enfocadas en atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo económico local.

Además, el estudio resalta que la diversificación productiva de los estados del noreste contribuye directamente al bienestar de la población y a la mejora de la calidad de vida, gracias a la generación de empleos y el crecimiento de distintos sectores industriales.

IMCO reconoce competitividad de San Luis Potosí en 2026 (cortesía)

El IMCO también recomendó fortalecer la coordinación regional y aprovechar economías de escala para potencializar la inversión pública y privada en infraestructura estratégica.

Con estos resultados, San Luis Potosí consolida su presencia como uno de los estados con mayor proyección económica del país y un punto clave para el desarrollo industrial en la región noreste.