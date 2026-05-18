Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión con empresarias y empresarios integrantes del Consejo Consultivo Potosí para definir nuevas obras, proyectos de infraestructura e inversiones que beneficien a las familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El gobernador destacó que el trabajo coordinado con el sector empresarial fortalece el desarrollo económico de la entidad y permite consolidar proyectos estratégicos que impulsan la competitividad y la generación de empleo.

Ricardo Gallardo fortalece competitividad e inversión en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo resaltó que el trabajo conjunto entre Gobierno del Estado y empresarios mantiene un modelo de crecimiento económico enfocado en generar más oportunidades laborales, fortalecer la conectividad carretera y atraer inversión local, nacional y extranjera.

Asimismo, agradeció el respaldo de las y los integrantes del Consejo Consultivo Potosí, quienes han acompañado el desarrollo de obras estatales en los 59 municipios, con una inversión pública histórica superior a los 27 mil 600 millones de pesos en infraestructura durante la presente administración.

El mandatario también reiteró los avances en otros sectores prioritarios como la construcción y rehabilitación de más de 400 escuelas, además de centros de salud y unidades deportivas, proyectos que impactan directamente en el bienestar de las familias potosinas.

Ricardo Gallardo fortalece desarrollo económico y obras en San Luis Potosí. (Cortesía)

Estas acciones, señaló, contribuyen a generar más oportunidades para la población y reducir el rezago social, dentro de un entorno de seguridad y paz social que fortalece el desarrollo del estado.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que, con el respaldo del sector empresarial, se continuará impulsando más infraestructura en las cuatro regiones para consolidar la proyección nacional e internacional de San Luis Potosí, así como su creciente dinamismo industrial y manufacturero.