El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a esperar los resultados de la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, antes de emitir opiniones definitivas sobre la propuesta.

El legislador señaló que el proceso permitirá conocer y analizar las distintas posturas de los sectores involucrados, además de fortalecer el documento con las aportaciones que surjan durante el ejercicio de participación.

Consulta pública permitirá enriquecer los lineamientos: Ignacio Mier

Ignacio Mier recordó que la consulta está abierta a representantes de medios de comunicación impresos, electrónicos, plataformas digitales, autoridades y especialistas en radiodifusión y telecomunicaciones, quienes podrán presentar observaciones y propuestas para mejorar los lineamientos elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El senador sostuvo que este tipo de procesos deben entenderse como espacios de diálogo en los que convergen diferentes puntos de vista, por lo que consideró necesario esperar las conclusiones antes de fijar una postura definitiva.

Asimismo, destacó que la apertura de la consulta refleja la disposición para construir un documento con mayores consensos y reiteró el llamado a participar en el análisis, como lo ha planteado la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Ignacio Mier anuncia convocatoria para renovar la Mesa Directiva del Senado

En otro tema, Ignacio Mier informó que durante la tercera semana de agosto se emitirá la convocatoria para el proceso de elección de la persona que encabezará la Mesa Directiva del Senado de la República durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Con ello iniciará el procedimiento para renovar la presidencia del órgano de dirección de la Cámara Alta de cara al próximo periodo legislativo.