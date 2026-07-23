El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, va más allá del ámbito político, al señalar que las investigaciones apuntan a una presunta red de contrabando de combustibles con posibles afectaciones a la economía del país.

El legislador hizo un llamado a esperar el avance de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y pidió actuar con prudencia mientras se integran los elementos de la carpeta de investigación.

Ignacio Mier pide no politizar el caso Ernesto Ruffo

Ignacio Mier explicó que las indagatorias abarcan presuntos delitos como contrabando de combustibles, falsificación de documentos para la obtención de permisos, fraude, evasión y elusión fiscal, además de la posible participación de un corporativo empresarial.

El diputado señaló que las investigaciones iniciaron desde 2018 y que corresponderá a la FGR y, en su caso, a las autoridades judiciales determinar si existen elementos para configurar delitos como delincuencia organizada.

Asimismo, sostuvo que las irregularidades detectadas podrían tener implicaciones financieras de alcance nacional e incluso estar relacionadas con el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de hidrocarburos.

Investigación analiza una presunta red empresarial vinculada al caso Ernesto Ruffo

El coordinador parlamentario rechazó que la detención de Ernesto Ruffo Appel responda a motivos políticos o represente una distracción de otros temas públicos.

Explicó que la empresa involucrada inició con un capital social reducido y que, posteriormente, tras la incorporación del exmandatario, se integraron otras compañías dedicadas a actividades de dragado y petroquímica, lo que, afirmó, derivó en una estructura empresarial de mayor alcance.

Por ello, consideró que la investigación no se limita a una sola persona, sino que busca esclarecer la posible operación de una red de distribución relacionada con el presunto contrabando de combustibles.

Finalmente, Ignacio Mier reiteró que será la Fiscalía General de la República la encargada de concluir las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.